Altınordu'ya piyango vurdu ! Çağlar Söyüncü...

Çağlar bu sabah sağlık kontrolünden geçip, yeni takımıyla ilk antrenmanını yapacak. Çağlar'ın transferindeki ilginç detay gözlerden kaçmadı. Leicester City, Çağlar Söyüncü ile sözleşme imzaladı ama oyuncunun çalışma iznini alabilmesi birkaç gün sürebilir. Yönetim sorun yaşanmayacağını düşünüyor ancak aksi bir durumda ise transfer gerçekleşmeyecek ve Leicester City herhangi bir ödeme yapmayacak.

Leicester City, milli futbolcu için Freiburg’a 20.5 milyon Euro ödeyecek. Anlaşmada yer alma bonuslarla birlikte rakam 23 milyon Euro’ya ulaşacak. Çağlar Söyüncü, ilk iki sezon içerisinde kendisini gösterip İngiltere’de çok daha üst düzeyde bir takıma gitmeyi amaçlıyor.

Altınordu ne kadar kazanacak?

Milli yıldız Çağlar Söyüncü 2 sezon önce Almanya ekiplerinden Freiburg'a 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu. Sonraki satıştan %25 pay alma maddesini ekleyen Altınordu'nun bu transferden kazancı ise 5 milyon 750 bin Euro (38 milyon TL) olacak.