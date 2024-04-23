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Amedspor maçında İstiklal Marşı alkışlandı

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Amedspor maçında İstiklal marşı okunurken tüm tribünler ayağa kalktı, marş bitince hep birlikte alkışladı.

20 Kasım 2023'te oynanan Amedspor – Fethiyespor maçında, İstiklal Marşı sırasında ayağa kalkmadıkları iddiasıyla Amedspor'lu 4 taraftar gözaltına alınmıştı.

Amedspor-Menemenspor karşılaşmasında ise İstiklal Marşı okunduğu sırada ayağa kalkmayan çocuklarla ilgili beraat kararında, durumun 'aşağılama' değil 'saygısızlık' olarak görülebileceği belirtilmişti.

Etiketler amedspor amedspor maçı istiklal marşı alkış taraftar tribün
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