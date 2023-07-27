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Ancelotti'den Arda Güler açıklaması

Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
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Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in forma alıp almayacağı merak konusu olmuştu. Ancelotti'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Real Madrid'den Arda Güler açıklaması geldi. Henüz forma şansı bulamayan genç oyuncunun ne zaman kadroda olacağıyla ilgili teknik direktör Ancelotti'den çok net ifadeler kullanıldı.

"DÜNYANIN EN İYİ OYUNCULARINDAN BİRİ OLACAK"

Dün sabaha karşı Real Madrid'in Manchester United ile oynadığı maçın ardından konuşan Ancelotti, "Takımımdan çok memnunum. Harika bir hazırlık kampı geçiriyoruz. Bu hazırlık kampı yeni transfer ettiğimiz oyuncuları görmemde büyük katkı sağlıyor. Özellikle Bellingham'dan çok memnunum. Dünyanın en iyi oyuncularından biri olacak fakat daha da çalışması gerekiyor." dedi.

ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Arda Güler ile ilgili de konuşan Ancelotti, "Arda'nın geçtiğimiz hafta ufak bir sakatlığı vardı. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyor. Kendisine vereceğim şansı bekleyip en iyisini sahaya ortaya koymak zorunda. Çok yakında aramızda olacak ve onu sahada göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Etiketler Ancelotti arda güler Real Madrid
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