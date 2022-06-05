  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Andrea Pirlo iddiası sosyal medyayı salladı

Andrea Pirlo iddiası sosyal medyayı salladı

Andrea Pirlo iddiası sosyal medyayı salladı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün, teknik direktörlük koltuğuna Andrea Pirlo'yu getirmek için çaba sarfettiği iddia edildi.

Sezon arasında takımın başına gelen Volkan Demirel'le sezonun sona ermesinin ardından yolları ayıran Fatih Karagümrük için flaş bir iddia ortaya atıldı. Kırmızı-siyahlıların Andrea Pirlo ile temasta olduğu iddia edildi. Son olarak Juventus’u çalıştıran İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo, kariyerine Fatih Karagümrük’te devam edebilir.

İLK HEDEF PIRLO!

İtalyan futbolcular Fabio Borini ve Emiliano Viviano’nun formasını giydiği Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Volkan Demirel’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna, geçen yıl Mayıs ayında Juventus’taki görevine son verilen Andrea Pirlo’yu getirmeyi planlıyor. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, sezonu 8. sırada tamamlayan ve gelecek yıl üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’nın, 43 yaşındaki Pirlo ile temasa geçtiğini iddia etti.

JUVENTUS KARNESİ İYİ DEĞİL

Pirlo yönetiminde Juventus'un, 9 sezondur süren ligdeki şampiyonluk serisi sona erdi. Siyah-beyazlı takım, Serie A'da sezonu 38 maçta 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 4. sırada tamamladı.

Pirlo idaresindeki Juventus, 2020 İtalya Süper Kupası ile 2020-2021 İtalya Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti. Siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ise son 16 turunda veda etmişti.

Etiketler karagümrük pirlo
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Beklenen yaz bir türlü gelmedi: Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı
Miray Daner'in Kuş Uçuşu dizisindeki sevişme sahneleri olay yarattı
Küçük kız çocuklarını Taciz eden Afgan'dan polise ahlaksız teklif!
Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Gülşen sahne kostümünü yine abarttı! Sadece göğüs ucunu kapattı, yorum yağdı: Giyinmeyi unutmuş
İstanbul'da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü
Zamlara sinirlenen Mustafa Sarıgül, elindeki kolayı fırlattı
Erdoğan yeşil ışık yakmıştı: Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? İşte masadaki oran
Tek tek hesaplandı! Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte memur ve emeklinin yeni maaşları
Simge Sağın'ın yarı çıplak yatak odası pozu sosyal medyayı salladı