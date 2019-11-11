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  4. 11 Kasım 2019 20:33

Ankaragücü'nde Metin Diyadin ile yollar ayrıldı

Son dakika haberine göre; MKE Ankaragücü, teknik direktör Metin Diyadin ile yollarını ayırma kararı aldı.

Ankaragücü'nde Metin Diyadin ile yollar ayrıldı
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Ankaragücü'nde son dakika gelişmesi... Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Metin Diyadin ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Başkent ekibinin başkanı Fatih Mert, Metin Diyadin'e hizmetleri için teşekkür ettiklerini söyledi.

Metin Diyadin ile bugün görüştüklerini belirten Mert, "Teknik direktörümüzle karşılıklı olarak anlaştık ve sözleşmeyi feshettik. Yeni teknik direktör konusunda da çarşamba gününe kadar kadar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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