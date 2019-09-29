Antalyaspor 3 - 0 Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor, Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Antalyaspor'a 3-0'lık galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Aatıf Chahechouhe, 61. dakikada Ufuk Akyol ve 90. dakikada Hakan Özmert kaydetti.

MALATYASPOR 10 KİŞİ TAMAMLADI

Yeni Malatyaspor'da 88. dakikada Mustafa Akbaş, VAR'dan gelen uyarının ardından kırmızı kart gördü ve konuk takım maçı 10 kişi tamamladı.

Bülent Korkmaz'ın ekibi, bu sezon 2. galibiyetini alırken puanını 8'e çıkarttı. Sergen Yalçın'ın takımı Yeni Malatyaspor ise 3. yenilgisini alarak 7 puanda kaldı.

Antalyaspor 3 - 0 BtcTurk Yeni Malatyaspor

Stat: Antalya

Hakemler: Bahattin Şimşek, Mehmet Kısal, İbrahim Bozbey

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Charles, Ufuk Akyol (Dk. 74 Chico), Amilton (Dk. 82 Mukairu), Chahechouhe, Hakan Özmert, Leschuk (Dk. 69 Gelson Dala)

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç (Dk. 62 Erkan Kaş), Acquah, Chaaleli (Dk. 62 Murat Yıldırım), Guilherme, Donald (Dk. 69 Eren Tozlu), Fofana, Jahovic

Goller: Dk. 38 Chahechouhe, Dk. 61 Ufuk Akyol, Dk. 90 Hakan Özmert (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 88 Mustafa Akbaş (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Sakıb Aytaç, Dk. 90+1 Erkan Kaş (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 53 Ufuk Akyol, Dk. 82 Bülent Korkmaz (Teknik direktör), Dk. 90+4 Charles (Antalyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

22. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında, arka direkte topla buluşan Donald'ın kaleci Boffin'le karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

38. dakikada Antalyaspor karşılaşmada öne geçti. Diego'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Chahechouhe'nun sert vuruşunda, sol kale direğine çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

43. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Guilherme'nin şutunda, meşin yuvarlak az fazla üstten auta çıktı.

45+1. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Leschuk'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

48. dakikada Amilton'un pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Nazım Sangare'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin müdahalesiyle oyun alanına geri döndü.

59. dakikada Leschuk'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Celustka'nın vuruşunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

60. dakikada Diego'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Charles'ın vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

61. dakikada Antalyaspor karşılaşmada farkı ikiye çıkardı. Leschuk'tan aldığı pas sonrası topu ceza sahası ön çizgisine kadar süren Ufuk Akyol'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin sağından ağlarla buluştu: 2-0.

85. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fofana'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

86. dakikada Charles'ın pasıyla ceza sahasına girmek üzere olan Gelson Dala, Mustafa Akbaş'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek, faul düdüğünü çalarak Mustafa Akbaş'a sarı kart verdi. Ancak hakem Bahattin Şimşek daha sonra VAR'a gitti.

88. dakikada hakem Bahattin Şimşek, VAR incelemesinin ardından Gelson Gala'yı son adam olarak değerlendirerek, Mustafa Akbaş'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi ve BtcTurk Yeni Malatyaspor sahada 10 kişi kaldı.

90. dakikada Antalyaspor, karşılaşmada farkı üçe çıkardı. Ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan Özmert'in direkt kaleye şutunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin üzerinden ağlarla buluştu: 3-0.

