Antalyaspor'da ayrılık ! Sözleşmesini feshetti...

Mali anlamda tarihinin en zor dönemini geçiren Antalyaspor’da futbolcular resmen kazan kaldırdı. Sezon içerisinde alacakları ödenmemesi gerekçesiyle antrenman boykotuna da giden futbolcular, takımda kalmaya sıcak bakmazken, ilk şok satılarak bonservis bedeli beklenen Fransız futbolcu William Vainqueur’dan geldi. 3 maaş ve 3 prim alacağı bulunan futbolcular arasında yer alan başarılı futbolcu, sözleşmesini tek taraflı fesih etme hakkını elde ederek serbest kaldı. Gelecek sezon Antalyaspor’da kalmayı düşünmeyen başarılı futbolcu için Avrupa’dan 4-5 kulübün transfer için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.



Diğer futbolcular da rahatsız



Antalyaspor’da forma giyen diğer futbolcuların da Vainqueur gibi alacaklarının ödenmemesi sebebiyle rahatsız olduğu ve takımdan ayrılmayı düşündüğü de gelen haberler arasında yer aldı. Kırmızı-Beyazlı yönetimin, Mayıs sonunda tüm alacakların ödeneceği sözünü verdiği, ancak bu sözün tutulamayacağını futbolculara duyurduğu ifade edildi.



Devre arasında da serbest kalıp Galatasaray'ın kapısından döndü



Fransız futbolcu, devre arası transfer döneminde de alacakları gerekçesiyle sözleşmesini fesih hakkını elde etmişti. Transfer sezonunun kapanmasına dakikalar kala bu hakkını kullanmaktan vazgeçirilen Vainqueur’ün, Galatasaray’ın kapısından döndüğü de gelen haberler arasında yer aldı.