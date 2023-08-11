Arda Güler ameliyat olacak

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, Arda Güler'in ameliyat edileceğini ve tedavisinin beklenenden kısa süreceğini söyledi.

La Liga (İspanya birinci futbol ligi) ekiplerinden Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'in ameliyat edileceğini ve kısa süre içinde sahalara döneceğini söyledi.

Ligin ilk haftasında yarın Athletic Bilbao ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Ancelotti, bir süredir sakatlığı devam eden Arda Güler'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güler'in tedavi sürecinin beklenenden kısa olacağını vurgulayan Ancelotti, "Ameliyata girecek ve tedavisi, beklenenden daha kısa sürecek. Küçük bir sağlık sorunu var. Futbolcunun mahremiyetini ihlal etmemek adına, sakatlığın detaylarını açıklamayacağım" dedi.

İspanya basınına göre, Arda Güler'in tedavisi, 6 hafta daha sürecek. 21 Temmuz'da yapılan idmanda sakatlık yaşayan 18 yaşındaki futbolcu, takımının sezon öncesi ABD kampından ayrılarak tedavisine Madrid'de devam etmişti.

'DÜN DUYGUSAL AÇIDAN İYİ BİR GÜN DEĞİLDİ'

Dün gerçekleştirilen idman sırasında sol diz ön çapraz bağları kopan Belçikalı kaleci Thibaut Courtois hakkında da konuşan Ancelotti, "Duygusal açıdan dün, iyi bir gün değildi. Çok önemli bir oyuncumuz sakatlandı ancak futbolda böyle şeyler olur. Courtois'nın hızla iyileşmesini diliyorum. Kalede, Andriy Lunin'e güveniyorum. Sezon öncesi kampında iyiydi ve yeteneği yüksek bir kaleci. Sadece deneyimi az ama maça çıktıkça, bu sorunun üstesinden gelecek" şeklinde konuştu.