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Arda Güler için beklenen haber geldi

Arda Güler için beklenen haber geldi
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Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler sakatlık sürecini atlattı. Genç yeteneğin sahalara döneceği ilk maç da resmen belli oldu.

Real Madrid, yeni transferlerinden Arda Güler’in ameliyat edildiğini duyurmuştu. Kulüpten yapılan açıklamada, Arda’nın sağ dizinden artroskopik operasyon geçirdiği ve 18 yaşındaki futbolcunun iyileşme programına yakında başlayacağı belirtilmişti. İspanyol basınında çıkan haber taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

Menisküs sakatlığı sonrası iki ay sahalardan uzak kalan Arda Güler'in, LaLiga'da 27 Eylül akşamı Real Madrid'in Las Palmas ile oynayacağı maç ile sahalara geri döneceği açıklandı. Bu haber İspanyol basınında büyük yankı uyandırdı.

Real Madrid kulüp doktorları, Arda Güler'in beklenenden daha hızlı iyileştiğini ve fiziksel olarak herhangi bir kaybı olmadığını açıkladı. Sadece maç eksiği olan Arda Güler, Ancelotti'nin şans vermesi halinde 27 Eylül'de oynanacak Las Palmas maçında forma giyecek.

 

 

 

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