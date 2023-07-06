Arda Güler transferinde detaylar belli oldu

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in Real Madrid ile imzalayacağı anlaşmanın detayları ortaya çıktı.

Futbola Gençlerbirliği altyapısında başladıktan sonra Fenerbahçe altyapısına geçen Arda Güler, gösterdiği performansla tüm takım taraftarlarının beğenisini toplarken dev kulüpleri peşine taktı. Sarı-lacivertli takımda devam etmek istemeyen ve Real Madrid ile anlaşan 18 yaşındaki futbolcu, bugün saat 17.00'de Atatürk Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Madrid'e hareket edecek. Sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak Arda Güler, Fenerbahçe Kulübü'nün kasasına ise ciddi anlamda katkı sunacak ayrıca sarı-lacivertliler genç futbolcunun bir sonraki satışından da pay alacak.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Arda Güler'in sağlık kontrolünden geçtikten sonra 6 senelik sözleşmeye imzalaması ve transferin kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre, 18 yaşındaki futbolcu, Real Madrid ile 6 yıllık bir sözleşme için anlaşmaya vardı.

Madrid'in sözleşme metnini temsilcileriyle birlikte inceleyen Arda Güler'in resmi imzayı atması bekleniyor.

18 yaşındaki futbolcunun daha sonra Madrid'e giderek sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün yaptığı açıklamada Arda'nın takımdan ayrılacağını belirtmişti.