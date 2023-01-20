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Arda Güler'den saha dışı gol! Güzeller güzeli Instagram fenomeni ile takipleşti

Arda Güler'den saha dışı gol! Güzeller güzeli Instagram fenomeni ile takipleşti
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Ünlü Instagram fenomen Pdm.Clara, Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda yıldızı Arda Güler'i takip edince olanlar oldu.

Ünlü fenomen Pdm.Clara, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler’i Instagram hesabından takip etmeye başladı. Bu gelişmenin ardından Arda Güler de kendisini geri takip etti.

FUTBOLUYLA AVRUPA'DA TANINMAYA BAŞLADI

Arda Güler, gösterdiği son performansların ardından Avrupa basınında manşetleri süslemeye başladı. Bu haberlerin ardından ününe ün katan Arda'nın takipçi sayısı hızla yükselmeye başladı.

TÜRK TARAFTARLARDAN YORUM YAĞMURU

İkilinin karşılıklı takipleşmesinin ardından Türk taraftarlar Pdm.Clara'nın fotoğraflarına yorum yağdırdı.

TAKİPÇİ SAYISI 20 BİN ARTTI

Arda'yı takip etmeden önce yaklaşık 400 bin takipçisi bulunan Pdm.Clara, bu hamlesinin ardından takipçi sayısı 429 bine yükseltti.

Etiketler arda güler fenomen instagram fenomeni
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