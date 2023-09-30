Arda Güler'in sahalara dönüş tarihi belli oldu
Fenerbahçe'den Real Madrid'e rekor bir ücretle transfer olan genç yetenek Arda Güler'in sakatlıklar sonrasında sahalara döneceği tarih belli oldu.
İspanyol basını, 18 yaşındaki genç futbolcunun sakatlığını ve muhtemel geri dönüş tarihini masaya yatırdı.
Arda Güler'in bir sorun yaşanmaması durumunda 9-17 Ekim tarihleri arasında verilecek milli aranın ardından hazır olmasının beklendiği belirtildi.
Genç yıldızın, 21 Ekim'de ligdeki Sevilla ya da 24 Ekim Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga karşılaşmasında oynama ihtimalinin olduğu aktarıldı.
Arda Güler'in, Real Madrid'in Girona, Napoli ve Osasuna maçlarında sakatlığı nedeniyle yer alamayacağı hatırlatıldı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol