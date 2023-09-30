  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Arda Güler'in sahalara dönüş tarihi belli oldu

Arda Güler'in sahalara dönüş tarihi belli oldu

Arda Güler'in sahalara dönüş tarihi belli oldu
Güncelleme:

Fenerbahçe'den Real Madrid'e rekor bir ücretle transfer olan genç yetenek Arda Güler'in sakatlıklar sonrasında sahalara döneceği tarih belli oldu.

İspanyol basını, 18 yaşındaki genç futbolcunun sakatlığını ve muhtemel geri dönüş tarihini masaya yatırdı.

Arda Güler'in bir sorun yaşanmaması durumunda 9-17 Ekim tarihleri arasında verilecek milli aranın ardından hazır olmasının beklendiği belirtildi.

Genç yıldızın, 21 Ekim'de ligdeki Sevilla ya da 24 Ekim Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga karşılaşmasında oynama ihtimalinin olduğu aktarıldı.

Arda Güler'in, Real Madrid'in Girona, Napoli ve Osasuna maçlarında sakatlığı nedeniyle yer alamayacağı hatırlatıldı.

 

Etiketler arda güler real madrid sakatlık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'de yenmiyor ama kilosu 300 TL'den alıcı buluyor
Bilal Erdoğan yerel seçimler için sahnede: ''Bu adam yan gelip yattı''
Yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü 35 yaralı
İstanbul'da bu ilçelere elektrik kesintisi yaşanacak
Bir ilimizde daha ekmeğe büyük zam
Erdoğan'ın planı bu mu: 4'üncü kez Cumhurbaşkanlığı adaylığı
Prof. Dr. Naci Görür'den 7 ve üzeri büyüklükte deprem uyarısı
Bir polis bıçaklandı, özel harekat ve JASAT operasyon düzenledi
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ?
Meteoroloji'den sarı alarm: Yağışlar fena vuracak!