Arda Turan canlı yayında ''Siyasete yakın mısın?'' sorusuna cevap verdi

Arda Turan, konuk olduğu gazeteci Candaş Tolga Işık'ın programında önemli açıklamalarda bulundu.

TV100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına deneyimli futbolcu Arda Turan katıldı. Canlı yayında Işık'ın sorularını yanıtlayan Turan, "İktidara yakın mısın?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.

"SİYASİ FİKİR OLARAK ASLA BÖYLE BİR DÜŞÜNCEDE DEĞİLİM"

Candaş Tolga Işık canlı yayında Arda Turan'a, "Siyasi olarak bugünkü iktidara çok yakın olduğun, söylemlerde ve o fotoğraflarda olduğun eleştiriliyor. Öyle misin?" diye sordu. Tecrübeli futbolcu ise bu soruya, "Asla değilim. Recep Tayyip Erdoğan benim sevdiğim bir büyüğümdür. Siyasi fikir olarak asla böyle bir düşüncede değilim." dedi.

"SAVUNDUĞUM DÜŞÜNCENİN HER ZAMAN ARKASINDAYIM"

Turan açıklamasının devamında, "Ben söylediğim fikrin, savunduğum düşüncenin her zaman arkasındayım, dinleselerdi. "Hayır" diyene de çok büyük saygım vardı, "Evet" diyene de. Türk tarihinin bugünden, yani atıyorum Moğollardan, Orta Asya'dan buraya gelene kadar ki hikayesiyle alakalı bir sürü kitap okudum, bir fikrim vardı; Koalisyonların bize fayda vermeyeceğini, sağdan veya soldan birinin değil. Recep Tayyip Erdoğan hayatı boyunca bana bir direktif vermedi, inan bana. Hiç böyle bir ilişkimiz yoktu. Ben de bir gün hayatımın herhangi bir yerinde siyasi çıkar sağladıysam şuradan çıkmayayım. Ama insanlar öyle algıladılar, ben inandığım doğruyu söylüyorum." ifadelerini kullandı.