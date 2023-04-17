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  4. Arda Turan ilk maşına çıktı! Eyüpspor 90 dakikada şut dahi çekemedi

Arda Turan ilk maşına çıktı! Eyüpspor 90 dakikada şut dahi çekemedi

Arda Turan ilk maşına çıktı! Eyüpspor 90 dakikada şut dahi çekemedi
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Spor Toto 1. Lig'in 33'üncü haftasında Göztepe sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelirken Arda Turan teknik direktörlük kariyerine kötü başladı.

Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 33'üncü hafta mücadelesinde Göztepe ile Eyüpspor karşı karşıya gelirken, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorlu Göztepe oldu.

Marko Kvasina'nın attığı golle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başaran İzmir ekibi, yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı ve 6'da 6 yaptı. Sarı-Kırmızılı ekip bu sonuçla puanını 53'e yükselterek 6. sıraya yükseldi.

ARDA TURAN MAĞLUBİYETLE BAŞLADI

Karşılaşma Eyüpspor adına farklı bir anlam da taşıyordu. İstanbul ekibi ile teknik direktörlük kariyerine ilk adımını atan Arda Turan mağlubiyetle başladı.

90 DAKİKADA ŞUT ÇEKEMEDİ!

Eyüpspor 90 dakika boyunca rakibinin kalesine şut dahi çekemezken bu performans sonrası sosyal medyada bazı Eyüpspor taraftarları Arda Turan'a tepki gösterdi.

Etiketler arda turan teknik direktör eyüpspor
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