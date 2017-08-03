Asrın transferi imzaya kaldı !

İspanya La Liga takımlarından Barcelona, Brezilyalı Neymar’ın serbest kalma bedeli olan 222 milyon euro’nun ödendiğini açıkladı.

Transferin detaylarının UEFA’ya iletildiği belirtilirken 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Cuma günü Paris’te PSG’ye imza atması bekleniyor.

Katalan devinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Perşembe günü öğleden sonra Neymar Jr’ın yasal temsilcileri iki tarafın imzalamış olduğu anlaşmanın tek taraflı feshi için kulübü ziyaret etti ve oyuncu adına 222 milyon Euro ödeme yaptı. Bu nedenle, Kulüp, bu dosyadan doğabilecek disiplin yükümlülüklerinin belirlenebilmesi amacıyla yukarıdaki işlemin ayrıntılarını UEFA’ya iletecek”

LA LİGA YÖNETİMİ REDDETMİŞTİ

İspanya Birinci Futbol Ligi yönetimi, Barcelona’dan Paris Saint-Germain’e transferi gündemde olan Neymar’ın avukatının yetkililere getirdiği 222 milyon Euro’luk sözleşme fesih bedelini reddettiğini açıklamıştı.