Aytemiz Alanyaspor Ozan Tufan'ı kadrosuna kattı

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı olan Ozan Tufan'ı kadrosuna kattı. Akdeniz ekibi transferi sosyal medya hesabından, "Aytemiz Alanyasporumuza hoş geldin Ozan" mesajıyla duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü de Ozan Tufan'ın transferini açıkladı. Yapılan açıklamada "Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Ozan Tufan’ın kiralık olarak transferi konusunda Aytemiz Alanyaspor ile anlaşma sağlamıştır.

Oyuncumuz Ozan Tufan bu sezon sonuna kadar Aytemiz Alanyaspor takımı için mücadele edecektir. Futbolcumuz Ozan Tufan’a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

