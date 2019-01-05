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  4. 05 Ocak 2019 15:49

Aytemiz Alanyaspor Ozan Tufan'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı olan Ozan Tufan, Aytemiz Alanyaspor'a sezon sonuna kadar kiralandı.

Aytemiz Alanyaspor Ozan Tufan'ı kadrosuna kattı
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Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı olan Ozan Tufan'ı kadrosuna kattı. Akdeniz ekibi transferi sosyal medya hesabından, "Aytemiz Alanyasporumuza hoş geldin Ozan" mesajıyla duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü de Ozan Tufan'ın transferini açıkladı. Yapılan açıklamada "Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Ozan Tufan’ın kiralık olarak transferi konusunda Aytemiz Alanyaspor ile anlaşma sağlamıştır.

Oyuncumuz Ozan Tufan bu sezon sonuna kadar Aytemiz Alanyaspor takımı için mücadele edecektir. Futbolcumuz Ozan Tufan’a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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