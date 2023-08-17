  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Bakhtiyar Zaynutdinov Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Bakhtiyar Zaynutdinov Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Bakhtiyar Zaynutdinov Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Güncelleme:

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı CSKA Moskova'nın Kazak futbolcusu Bakhtiyar Zaynutdinov transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a geliyor.

Beşiktaş'ın 5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 15 pay karşılığında kadrosuna katmaya hazırlandığı CSKA Moskova'nın Kazak futbolcusu Bakhtiyar Zaynutdinov Türkiye'ye geliyor.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün transfer görüşmeleri yaptığı Bakhtiyor Zaynutdinov'u taşıyan uçak saat 23.35 sularında İstanbul Havalimanı'na iniş yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

ZAYNUTDINOV'UN KARİYERİ
Futbola FK Taraz alt yapısında başlayan ve sonrasında FC Astana, FK Rostov ve CSKA Moskova formaları giyen Zaynutdinov, 2020 yazında 2 milyon Euro karşılığında transfer olduğu CSKA Moskova'da bugüne dek 83 maça çıktı ve 7 gol - 8 asistlik performans ortaya koydu.

Çok yönlülüğüyle tanınan Zaynutdinov, CSKA Moskova kariyerinde stoper, orta saha, sol kanat, sağ kanat, sol bek, sağ bek ve on numara bölgelerinde görev yaptı.

Kazakistan Milli Takımı formasını da 30 kez sırtına geçiren Zaynutdinov, milli forma altında 12 kez gol sevinci yaşadı ve 1 de asist üretti.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş transfer kazak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Ahmet Ercan beklenen Marmara depremi için tarih verdi
Ünlü şarkıcı ihanet yüzünden boşanıyor
Martı ölümlerinin sırrı çözüldü
İstanbul'da İETT otobüsü denize düştü
ABB’den ‘’Anıtkabir'in siluetine cami’’ eleştirilerine yanıt
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su isyan etti
Türkiye güzeli Şevval Şahin sevgilisiyle aşka geldi
Akaryakıta bu sefer indirim geliyor
Organ naklinde devrim niteliğinde hamle: Domuz böbreği insan vücudunda çalıştırıldı...
Memur-Sen'den 81 ilde eylem kararı!