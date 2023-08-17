Bakhtiyar Zaynutdinov Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı CSKA Moskova'nın Kazak futbolcusu Bakhtiyar Zaynutdinov transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a geliyor.

Beşiktaş'ın 5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 15 pay karşılığında kadrosuna katmaya hazırlandığı CSKA Moskova'nın Kazak futbolcusu Bakhtiyar Zaynutdinov Türkiye'ye geliyor.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün transfer görüşmeleri yaptığı Bakhtiyor Zaynutdinov'u taşıyan uçak saat 23.35 sularında İstanbul Havalimanı'na iniş yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

ZAYNUTDINOV'UN KARİYERİ

Futbola FK Taraz alt yapısında başlayan ve sonrasında FC Astana, FK Rostov ve CSKA Moskova formaları giyen Zaynutdinov, 2020 yazında 2 milyon Euro karşılığında transfer olduğu CSKA Moskova'da bugüne dek 83 maça çıktı ve 7 gol - 8 asistlik performans ortaya koydu.

Çok yönlülüğüyle tanınan Zaynutdinov, CSKA Moskova kariyerinde stoper, orta saha, sol kanat, sağ kanat, sol bek, sağ bek ve on numara bölgelerinde görev yaptı.

Kazakistan Milli Takımı formasını da 30 kez sırtına geçiren Zaynutdinov, milli forma altında 12 kez gol sevinci yaşadı ve 1 de asist üretti.