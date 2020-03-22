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  4. 22 Mart 2020 17:03

Barcelona, Beşiktaş'ın koronavirüs paylaşımına destek verdi!

Beşiktaş'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Barcelona'nın Twitter hesabı da bu paylaşımı alıntılayarak siyah beyazlı kulübe destek verdi.

Barcelona, Beşiktaş'ın koronavirüs paylaşımına destek verdi!
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Koronavirüs dünya gündemini oluşturmaya devam ediyor. Ülkemizde de liglerin ertelenmesinden sonra bütün futbolculara "evde kal" çağrısı yapılıyor. Beşiktaş Twitter hesabı yaptığı paylaşımla bu konuya dikkat çekti.

Sakin ol champ.. Evimizdeyiz!

Beşiktaş Twitter hesabı yaptığı bu paylaşımla evde kalma olayına dikkat çekmek istedi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşım Barcelona'nın da dikkatini çekti.

Barcelona'dan Beşiktaş'a cevap

Barcelona'nın resmi Twitter hesabı, siyah beyazlı kulübün yaptığı paylaşımı alıntılayarak cevap verdi. "Sakin ol champ.. biz de evdeyiz!" notuyla paylaşım yapan katalan takımı evde kalma kampanyasına destek verdi.

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Beşiktaş , barcelona , koronavirüs
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