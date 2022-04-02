Başkan açıkladı, taraftar çıldırdı: Messi geliyor...

Geçtiğimiz haftalarda PSG taraftarı tarafından ıslıklanan Messi, o andan sonra takımla ipleri tamamen kopardı. Fransa'da henüz 10 gol bile atamayan Messi, Barcelona'ya dönmenin planlarını yapıyor.

Messi yine transfer gündemini sarsacak... Barcelona'dan ayrılışıyla herkesi şoke eden Arjantinli futbolcu Fransa'da istediği performansı yakalayamadı. Otoriteler tarafından eleştirilmeye başlayan Messi, kaçış yolunu Barcelona'ya dönmekte buldu.

MESSİ GELİYOR

Barcelona Başkanı Joan Laporta, "Günün birinde Messi, beni arayıp "Sayın başkan, Barcelona'ya geri dönmek istiyorum." derse "Bu konuyu konuşalım Leo." derim. Böyle bir şeyin yaşanması beni çok ama çok mutlu eder." dedi. Bu olayın ardından İspanya medyası adeta yıkıldı. Marca'dan yer alan habere göre Messi, sezon sonu için Barcelona ile anlaşma sağladı.

XAVI ÇOK İSTİYOR

Teknik direktörlük koltuğuna eski takım arkadaşı Xavi'nin gelmesiyle birlikte Barcelona'ya dönmeye adeta can atan Messi, PSG'den izin isteyerek sezon sonunda takımdan ayrılıp Barcelona'ya dönecek.