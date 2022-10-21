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Bayern Münih'in efsane oyuncusu Franck Ribery futbolu bıraktı

Bayern Münih'in efsane oyuncusu Franck Ribery futbolu bıraktı
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Bayern Münih'in efsane futbolcusu Franck Ribery, 39 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Bayern Münih'in efsane oyuncusu Franck Ribery, futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. Son olarak İtalya Ligi ekiplerinden Salernitana'da forma giyen Fransız oyuncu aktif kariyerini sona erdirdi.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Son yıllarda yaşadığı sakatlıklarla uzun süre forma şansı bulamayan Ribery, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ribery, "Top durabilir ama içimdeki futbol aşkı asla... Bu büyük macerada bana eşlik eden herkese teşekkür ediyorum. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

Lille ve Boulogna altyapılarından yetişen Ribery; Brest, Metz, Galatasaray, Marsilya, Bayern Münih, Fiorentina ve Salernitana kulüplerinde oynadı.

Etiketler ribery
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