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Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşandı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz için İskoç ekibi Glasgow Rangers ile her konuda anlaştı.

Siyah-Beyazlı kulüp yaptığı KAP bildirimi ile ayrılığı resmen açıkladı.

 İŞTE YAPILAN KAP AÇIKLAMASI!

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcularımızdan Rıdvan Yılmaz’ın transferi için Glasgow Rangers kulübü ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC Kulübü'ne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.”

Etiketler Beşiktaş beşiktaş ayrılık
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