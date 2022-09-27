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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için tepki çeken karar

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için tepki çeken karar

Beşiktaş-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak. Misafir tribünü için ayrılan koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak. Misafir tribünü için ayrılan koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacak.

Karşılaşmanın biletleri, yarın (28 Eylül) saat 10.00’da satışa çıkacak.

Etiketler fenerbahçe beşiktaş derbi
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