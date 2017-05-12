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  4. 12 Mayıs 2017 21:37

Beşiktaş formasıyla Arap takımına imza attı

Mohammed Majrashi'nin, Suudi Arabistan takımlarında Alfaisaly ile uzattığı sözleşmeyi imzalarken Beşiktaş forması giymesi şaşkınlık yarattı.

Beşiktaş formasıyla Arap takımına imza attı
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Futbol dünyasında ender görülen anlardan biri de Suudi Arabistan'da yaşandı.

Suudi Arabistan takımlarında Alfaisaly ile sözleşme uzatan Mohammed Majrashi, öyle bir şey yaptı ki o hareketi Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor.

İmza töreninde Beşiktaş forması giyen Mohammed Majrashi'nin neden böyle bir şey yaptığı ise henüz bilinmiyor.

Resmi hesaptan yapılan paylaşımda da Beşiktaş forması giydiği görülen Arap futbolcunun daha sonra formayı değiştirerek kendi takımının formasını giydiği gözlendi.

25 yaşındaki futbolcu takımında forvet arkası pozisyonda oynuyor. Bu sezon Mohammed Majrashi, 12 lig maçında çıktı 2 gol,bir asistlik performansa imza attı.

Bu olay 2006'da Kayseri Erciyesspor'a Inter forması ile imza atan Emre Toraman'ı da akıllara getirdi.

Hürriyet

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