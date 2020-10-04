Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında da kaybetti

Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadelede Başkent temsilcisi sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş üst üste ikinci yenilgisini alırken, Gençlerbirliği ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ SAHADA

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Josef de Souza, siyah-beyazlı forma ilk kez Gençlerbirliği maçında tanıştı.

De Souza'nın yanı sıra yeni transferlerden Aboubakar ve Gökhan Töre de bu sezon ilk defa on birde sahaya çıktı.

Beşiktaş formasıyla Vodafone Park'ta son maçını 3 Haziran 2016 tarihinde Osmanlıspor karşısında oynayan ve bir de gol atan Aboubakar 1219 gün sonra yeniden Dolmabahçe'de sahaya çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Furman'ın sağdan ortasında, ceza sahası içinde iyi yükselen Stancu, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

19. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, kaleci Ersin tehlikeyi önledi.

38. dakikada sol taraftan Gökhan Töre'nin kullandığı köşe vuruşunda, Montero'nun kafayla kaleye gönderdi meşin yuvarlak yandan auta gitti.

42. dakikada De Souza'nın uzaktan şutunda, kaleci Nordfeldt topu kornere çeldi.

45+1. dakikada De Souza, orta sahada kaptığı topla hızla hücuma çıkarak meşin yuvarlağı sağdan bindiren Gökhan Töre'ye verdi. Gökhan Töre'nin ceza sahası içinde müsait pozisyonda şutunu kaleci kurtardı.

51. dakikada Mensah’ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında topa yükselen Welinton’un kafa vuruşu kalenin üstünden auta gitti.

65. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Furman pasını bekletmeden Berat Özdemir’e aktardı. Berat’ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşu Montero çizgi üzerinden çıkardı.

84. dakikada Rıdvan’ın sol taraftan yaptığı ortada Larin’in ceza sahası içindeki kafa vuruşu kaleci Nordfeldt’te kaldı.

90. dakikada Rıdvan’ın sol kanttan getirdiği topta yerden ortasını arkada direğe çıkardı. Topa Hasic kayarak vurdu ve meşin yuvarlak direkten döndü.

90+3. dakikada hızlı atağa çıkan Gençelerbirliği'nde Candeias pasını boş pozisyonda Sio ile buluşturdu. Sio'nun ilk vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi. Dönen topun sahibi olan Sio'nun ikinci şutu ise üst ağlarda kaldı.

90+5. dakikada Candeias'ın sağ kanattan getirdiği topta pasını Mustafa Çeçenoğlu ile buluşturdu. Bu futbolcunun kaleyi cepheden gören şutunda top yandan auta çıktı.