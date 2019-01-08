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  4. 08 Ocak 2019 17:29

Beşiktaş için bomba transfer iddiası!

Burak Yılmaz ve Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna katan Beşiktaş, orta saha transferi için de arayışlarını sürdürüyor. Beşiktaş'ın Milan'ın genç yıldızı Alen Halilovic'in transferi için İtalyan ekibiyle görüştüğü iddia edildi.

Beşiktaş için bomba transfer iddiası!
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İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş, İtalya Ligi ekiplerinden AC Milan forması giyen 22 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Alen Halilovic transferi için Milan yönetimi ile bir araya geldi.

Haberde, Beşiktaş yönetimi ve Alen Halilovic'in menajerinin Milano'da bir araya geldiği belirtildi. 22 yaşındaki genç orta saha oyuncusu bu sezon AC Milan formasıyla sadece 3 karşılaşmada forma şansı bulabildi.

ALEN HALILOVIC KİMDİR?
Daha önce Barcelona, Hamburg ve Dinamo Zagreb gibi takımlarda forma giyen 22 yaşındaki oyuncunun Milan ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor. (Ajansspor)

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