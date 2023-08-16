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Beşiktaş, Milot Rashica'nın maliyetini açıkladı

Beşiktaş, Milot Rashica'nın maliyetini açıkladı
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Beşiktaş, Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş, gece geç saatlerde İstanbul'a getirdiği Milot Rashica'nın transferini resmi olarak duyurdu. Siyah-beyazlı ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Norwich City FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.250.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen 27 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı ekiple çıktığı 30 maçta 6 gol atıp 7 asist yapmıştı.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş maliyet kap
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