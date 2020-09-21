Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın koronavirüs test sonucunu açıkladı

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Covid-19 testinin negatif çıktığını açıkladı.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Futbol Takımımıza Trabzonspor müsabakası öncesi uygulanan rutin tarama testlerinde pozitif PCR sonucuna rastlanan Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın ilgili protokoller uyarınca gerçekleştirilen kontrol PCR ve klinik tarama testlerinde negatif sonuç saptanmıştır."
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol