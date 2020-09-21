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  4. 21 Eylül 2020 22:44

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın koronavirüs test sonucunu açıkladı

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın koronavirüs testi sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın koronavirüs test sonucunu açıkladı
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Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Covid-19 testinin negatif çıktığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Futbol Takımımıza Trabzonspor müsabakası öncesi uygulanan rutin tarama testlerinde pozitif PCR sonucuna rastlanan Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın ilgili protokoller uyarınca gerçekleştirilen kontrol PCR ve klinik tarama testlerinde negatif sonuç saptanmıştır."

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