Beşiktaş transferi resmen açıkladı
Beşiktaş, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un 30 yaşındaki oyuncusu Tayfur Bingöl'ü renklerine bağladığını açıkladı.
Beşiktaş, Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ü kadrosuna kattığını açıkladı:
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Geçtiğimiz sezon formamızı giyen profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl’ün bonservisiyle transferi hususunda Alanyaspor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.
Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayfur Bingöl’e evine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."
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