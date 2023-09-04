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Beşiktaş transferi resmen açıkladı

Beşiktaş transferi resmen açıkladı
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Beşiktaş, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un 30 yaşındaki oyuncusu Tayfur Bingöl'ü renklerine bağladığını açıkladı.

Beşiktaş, Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ü kadrosuna kattığını açıkladı:

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz sezon formamızı giyen profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl’ün bonservisiyle transferi hususunda Alanyaspor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.

Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayfur Bingöl’e evine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."

Etiketler Beşiktaş beşiktaş transfer antalyaspor
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