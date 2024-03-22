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Beşiktaş transferi resmen açıkladı

Beşiktaş transferi resmen açıkladı
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Beşiktaş, 2019 yılından bu yana altyapısında yetişen genç futbolcu Fahri Kerem Ay ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

Beşiktaş, genç oyuncusu Fahri Kerem Ay ile profesyonel sözleşme imzaladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2019 yılından beri Beşiktaş altyapısında forma giyen oyuncuyla 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

"Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği genç futbolcumuz Fahri Kerem Ay'a başarılar diledi. Beşiktaşımıza uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Fahri Kerem Ay'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

Etiketler Beşiktaş sözleşme Fahri Kerem Fahri Kerem Ay
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