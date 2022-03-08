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Beşiktaş'a büyük şok: Derbide iki oyuncu yok

Beşiktaş'a büyük şok: Derbide iki oyuncu yok

Beşiktaş, Atiba Hutchinson ve Welinton Souza’nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir ile oynadığı müsabakada, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen Welinton Souza ile aynı müsabakanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Atiba Hutchinson, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçmiş, Welinton’un uyluk arka adalesinde (semimembranosus) kanama ve kısmi yırtık, Atiba’nın ise uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

Welinton'un 2 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken Atiba Hutchinson'ın, Galatasaray derbisinde oynamasının zor olduğu ifade edildi.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş açıklama derbi
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