Beşiktaş'ın 34. başkanı Ahmet Nur Çebi oldu

Son dakika haberine göre; Beşiktaş Kulübü'nün seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi kulübün 34. başkanı oldu. Serdal Adalı ve ekibi, yeni başkan Çebi'yi tebrik ederek salondan ayrıldı.

İŞTE AHMET NUR ÇEBİ'NİN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asıl üyeler: Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay

Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci

8644 üyenin oy kullandığı sandıkların sonuçları şöyle:

Ahmet Nur Çebi: 5009

Serdal Adalı: 2983

Hürser Tekinoktay: 537

1. SANDIK

Ahmet Nur Çebi: 211

Serdal Adalı: 176

Hürser Tekinoktay: 15

2. SANDIK

Ahmet Nur Çebi: 260

Serdal Adalı: 170

Hürser Tekinoktay: 22

3. SANDIK

Ahmet Nur Çebi: 250

Serdal Adalı: 153

Hürser Tekinoktay: 25

4. SANDIK

Ahmet Nur Çebi: 231

Serdal Adalı: 142

Hürser Tekinoktay: 23

5. SANDIK

Ahmet Nur Çebi: 217

Serdal Adalı: 140

Hürser Tekinoktay: 20

6. SANDIK

Ahmet Nur Çebi: 192

Serdal Adalı: 184

Hürser Tekinoktay: 26

7. SANDIK

Ahmet Nur Çebi: 233

Serdal Adalı: 157

Hürser Tekinoktay: 20

8. SANDIK

Ahmet Nur Çebi: 203

Serdal Adalı: 145

Hürser Tekinoktay: 24

9. SANDIK

Ahmet Nur Çebi: 215

Serdal Adalı: 177

Hürser Tekinoktay: 15

10. SANDIK

Ahmet Nur Çebi: 186

Serdal Adalı: 172

Hürser Tekinoktay: 27

11. SANDIK

Ahmet Nur Çebi: 261

Serdal Adalı: 163

Hürser Tekinoktay: 34

12. SANDIK

Ahmet Nur Çebi: 280

Serdal Adalı: 152

Hürser Tekinoktay: 46

13. SANDIK

Ahmet Nur Çebi: 375

Serdal Adalı: 71

Hürser Tekinoktay: 47

14. SANDIK

Ahmet Nur Çebi: 342

Serdal Adalı: 114

Hürser Tekinoktay: 44

15. SANDIK

Ahmet Nur Çebi: 312

Serdal Adalı: 94

Hürser Tekinoktay: 46

16. SANDIK

Ahmet Nur Çebi: 247

Serdal Adalı: 101

Hürser Tekinoktay: 24

Ahmet Nur Çebi: 4015

Serdal Adalı: 2311

Hürser Tekinoktay: 458

