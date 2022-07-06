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Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Jackson Muleka, sağlık kontrolünden geçip imza atmak için bu akşam İstanbul'a gelecek.

Beşiktaş, Gedson Fernandes, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un ardından 5. transferini açıklamaya hazırlanıyor.

Geçen sezonun ikinci devresini Kasımpaşa'da geçiren ve 12 gol atarak yıldızlaşan Jackson Muleka, Beşiktaş'a resmi imza atmak için bu akşam İstanbul'a geliyor.

Standart Liege ile bonservis konusunda anlaşan siyah-beyazlılar, Muleka'yı yarın sağlık kontrolünden geçirecek.

Demokratik Kongolu oyuncu resmi imza ve tanıtım videosunun ardından kamp için Avusturya'ya hareket edecek.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş muleka transfer
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