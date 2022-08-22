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Beşiktaş'ın yeni transferi sağlık kontrolünden geçecek

Beşiktaş'ın yeni transferi sağlık kontrolünden geçecek

Beşiktaş’ın Demir Grup Sivasspor’dan kadrosuna kattığı Kerem Atakan Kesgin, sağlık kontrolünden geçecek.

Beşiktaş, 7. transferini resmiyete kavuşturuyor. Demir Grup Sivaspor’un orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin, İstanbul’da sağlık kontrolünden geçecek.

NTV Spor'un aktardığına göre  sözleşmenin detayları şöyle:

• 21 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolleri sonrası Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

• Siyah beyazlılar, Kerem için Demir Grup Sivasspor’a 1.4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 21 yaşındaki oyuncu Beşiktaş’ta yıllık 5 milyon TL ücret alacak.

KEREM ATAKAN KESGİN KİMDİR?
Bucaspor altyapısında yetişen Kerem, 2017-2018 sezonunda 170 bin Euro bonservis bedeli ile Göztepe’ye transfer oldu.

2020-2021 sezonunda Sivasspor’a bedelsiz transfer olan Kerem, 3 sezonda toplam 36 maçta oynadı; 3 gol attı, 3 asist yaptı.

21 yaşındaki orta saha, geçen sezon ise Sivasspor’da 25 maçta forma giydi.

NTV Spor

Etiketler beşiktaş sağlık kontrolü beşiktaş futbol
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