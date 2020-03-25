Beşiktaş'ın yıldızı Boateng, evinde basın toplantısı düzenledi!

Siyah beyazlı oyuncular evlerinde kendilerini karantinaya alarak zor günlerin geçmesini bekliyor. Karantina günlerinde canı sıkılan Boateng eğlenmenin bir yolunu buldu. Oğluyla birlikte kamera önüne geçen yıldız oyuncu kurduğu masanın önünde basın toplantısı düzenledi. Neşeli anlara konu olan görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
İŞTE O EĞLENCELİ ANLAR
Daddy and son having fun ???????????? @sattamelissa press conference pic.twitter.com/rZvwgHpZ2e— Kevin-Prince Boateng (@KPBofficial) March 25, 2020
Haber3.com'a Google'da abone olun