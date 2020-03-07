Beşiktaşlı Douglas ameliyat edildi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun Acıbadem Altunizade Hastanesinde operasyon geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, ameliyata ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Sağlık ekibi danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü ile Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından Douglas'a sol rektus femoris tamiri uygulandı. Sağlık ekibi danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü, başarılı geçen operasyon sonrası, Douglas'ın en kısa sürede rehabilitasyon sürecinin başlayacağını belirtti."

(AA)

