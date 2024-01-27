Beşiktaşlılara kötü haber: Çifte sakatlık...

Beşiktaş, Adana Demirspor maçında sakatlanan Semih Kılıçsoy ve Onur Bulut’la ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş Kulübü, Semih Kılıçsoy ve Onur Bulut'un sakatlandığını açıkladı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada Semih Kılıçsoy'un Adana Demirspor maçında sağ ayak bileği iç yan bağında kısmi yaralanma tespit edildiği, Onur Bulut'un ise Osteitis pubis şikayeti sebebiyle ağrıları arttığı için Sivasspor maçı kadrosunda yer almayacağını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Adana Demirspor maçında sağ ayak bileği iç yan bağında kısmi yaralanması olan Semih Kılıçsoy ile Osteitis pubis şikayeti sebebiyle ağrıları artan Onur Bulut, EMS Yapı Sivasspor maçı kadrosuna dahil edilmediler."