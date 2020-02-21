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  4. 21 Şubat 2020 23:34

Beşiktaş'ta Adem Ljajic'e koronavirüs şüphesi!

Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic hastalığı nedeniyle Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarılmıştı. Ani ateş yükselmesiyle hastaneye yatırılan Ljajic'i koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic'e koronavirüs şüphesi!
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Beşiktaş'ın yıldız orta saha oyuncusu Adem Ljajic'in, koronavirüs(Kovid-19) şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

LJAJİC'DE CORONAVİRÜSÜ ŞÜPHESİ

İtalyan basınında yer alan habere göre; Sırp oyuncunun ateşinin yükseldiği ve koronavirüs şüphesi nedeniyle de karantinaya alındığı belirtildi.

Haberde, 28 yaşındaki oyuncunun önlem amaçlı olarak Trabzonspor maçı kadrosuna bu yüzden dahil edilmediği kaydedildi.

Bu sezon 25 maçta forma giyen Ljajic 4 gol ve 7 asist ile oynuyor.


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Beşiktaş , Adem Ljajic , coronavirüs
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