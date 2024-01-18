Beşiktaş'ta ayrılık: Kulüpten açıklama geldi
Beşiktaş, Fransız sağ bek Valentin Rosier'in Ligue 1 ekibi Nice'e satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.
Siyah beyazlı kulüp sağ bek oyuncusu Valentin Rosier ile yollarını ayırdı. Kulupten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Valentin Rosier’in 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda OGC Nice kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre OGC Nice kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır." denildi.
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