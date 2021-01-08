Beşiktaş'ta Bernard Mensah depremi!

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Beşiktaş'ta Bernard Mensah şoku yaşanıyor. Beşiktaş Kulübü, Ganalı futbolcu Mensah'ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor ile oynanan müsabaka sonrası yapılan değerlendirmede, Bernard Mensah'ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Mensah'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol