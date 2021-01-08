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  4. 08 Ocak 2021 14:03

Beşiktaş'ta Bernard Mensah depremi!

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 17.haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maç sonrası yapılan kontrollerde Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Beşiktaş'ta Bernard Mensah depremi!
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Beşiktaş'ta Bernard Mensah şoku yaşanıyor. Beşiktaş Kulübü, Ganalı futbolcu Mensah'ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor ile oynanan müsabaka sonrası yapılan değerlendirmede, Bernard Mensah'ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Mensah'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

 

Bernard Mensah
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