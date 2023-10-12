Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın yardımcıları belli oldu
Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar teknik sorumluluk görevine devam edecek olan Burak Yılmaz'ın yardımcıları belli oldu.
Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın yeni yardımcı antrenörlerini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Hari Vukas ile Toni Modric, Futbol A Takımımızın Teknik Ekibine Katıldılar
Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlüğüne Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric getirilmişlerdir.
Vukas'a ve Modric'e görevlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.
IGOR TUDOR'UN YARDIMCISIYDI
Hari Vukas son olarak Marsilya'da Igor Tudor'un yardımcılığını yapmıştı. Toni Modric ise Riga'da fitness antrenörlüğü yaptı.
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