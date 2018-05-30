Beşiktaş'ta hedef yeniden Gignac !

Daralmaya gideceğini açıklayan Beşiktaş, bonservisi elinde olan Pierre Gignac ile alnaşmaya yakın Beşiktaş geçen sezon da gündemine gelen Fransız golcü Andre Pierre Gignac ile pazarlık masasında...



Alvaro Negredo ve Vagner Love'dan istediği verimi alamayan Siyah-Beyazlılar, Meksika ekibi Tigres ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Gignac da Beşiktaş'a sacık bakıyor.



ŞENOL HOCA DA ONU İSTİYOR



Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş'in de Pierre Gignac ismine sıcak baktığı öğrenildi. Transferde acele etmek istemeyen Beşiktaş Yönetimi, önümüzdeki günlerde Gignac ile bir kez daha görüşecek.



ALFREDO MORELOS YEDEKTE



Beşiktaş, Gignac ile görüşmelerini sürdürürken diğer forvet adayları için de nabız yoklamaya devam ediyor. Kartal, Gignac transferini sonlandıramazsa ikinci aday Kolombiyalı Alfredo Morelos.



2021 YILINDA SONA ERİYOR



21 yaşındaki golcüsünün kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Ancak Beşiktaş, bonservis bedeli ödemek istemediği için bu transferi ağırdan alıyor.