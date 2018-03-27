Beşiktaş'ta Oğuzhan'a Arsenal engeli !

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş, diğer taraftan da mukavelesi sona erecek oyuncularıyla anlaşma yolları arıyor. Kara Kartal, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Oğuzhan Özyakup’la 2022 yılına kadar el sıkıştı ancak iş resmiyete dökülmedi çünkü milli futbolcunun yıllık ücretinin yüzde 30’unu İngiltere Premier Lig devi Arsenal alacak.



Vatan Gazetesi'nden Erdal Cömert'in haberine göre; Siyah beyazlı yönetim, yıllık 2 milyon Euro’ya söz kestiği Ozzie’den Arsenal ile olan tüm bağlarını koparmasını istedi. Eğer bu yüzde 30’luk paydan İngiliz ekibi vazgeçmezse senede 600 bin Euro, 4 yılda ise 2.4 milyon Euro kırmızı-beyazlılara gidecek.

Yönetim, 25 yaşındaki futbolcuya Arsenal ile görüşmesini söyledi. Beşiktaş, genç kaptanıyla mukavele yenilemek konusunda ısrarcı ama Oğuzhan da böylesine ciddi bir kayıp yaşamak istemiyor.



SADECE 2 ASİST



Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş’a 2012-13 sezonu başında 500 bin Euro karşılığında Arsenal’den transfer olmuştu. 2014 yılında ise sözleşmesi 2018’e dek uzatılmıştı. Olcay Şahan’ın takımdan ayrılmasının ardından 10 numaralı forma kendisine teslim edilen Oğuzhan, takımdaki en verimsiz sezonunu yaşıyor. İlk 11’deki yerini kaybeden yetenekli oyuncu, 2017-18’in geri kalanında Şampiyonlar Ligi’nde 7, Süper Lig’de ise 19 karşılaşmada süre alabildi ve gol atamazken yalnızca ligde 2 asist yaptı.