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  4. 27 Ocak 2019 16:21

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın sözleşmesi feshediliyor

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın sözleşmesini feshediyor.

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