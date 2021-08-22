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  4. Bomba iddia: Süper Lig ekibi Emre Mor'la anlaştı

Bomba iddia: Süper Lig ekibi Emre Mor'la anlaştı

Bomba iddia: Süper Lig ekibi Emre Mor'la anlaştı

Fatih Karagümrük, Celta Vigo'dan Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna katmak için anlaşma sağladı.

La Liga ekibi Celta Vigo'nun 2017'de Borussia Dortmund'dan 13 milyon Euro ödeyerek aldığı ancak son dönemlerinde elden çıkartmak için uğraştığı Emre Mor, Süper Lig'e geliyor.

SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİNİ REDDETTİ
Daha önce kulübüyle sözleşme feshi konusunda kulübüyle defalarca görüşme yapan 24 yaşındaki futbolcu bunu reddetmişti.

MENAJERİ TÜRKİYE'YE GETİRMEYE ÇALIŞTI
Emre Mor'un menajeri, transfer döneminde futbolcuyu Beşiktaş ve Trabzonspor'a önermişti ancak bu iş olmamıştı.

KİRALIK GELİYOR
İspanyol AS gazetesinin haberine göre Fatih Karagümrük, Celta Vigo'dan Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna katmak için anlaşma sağladı. Oyuncunun yarı maaşını İstanbul ekibi ödeyecek.

EMRE MOR'UN PERFORMANSI
Geçen sezon Celta Vigo formasıyla 11 maça çıkan Emre Mor 1 gol ve 1 asist yapmıştı. Bir dönem kiralık olarak Galatasaray'da da forma giyen Emre Mor çıktığı 17 maçta gol veya asist katkısı yapamamıştı.

Etiketler emre mor süper lig fatih karagümrük
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