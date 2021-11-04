  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Bomba iddia: Yusuf Yazıcı Galatasaray'a geliyor

Bomba iddia: Yusuf Yazıcı Galatasaray'a geliyor

Bomba iddia: Yusuf Yazıcı Galatasaray'a geliyor

Lille ile yolları ayırması beklenen Yusuf Yazıcı için Galatasaray'ın devrede olduğu iddia edildi.

Ligue 1'de geçen sezon Lille'in yaşadığı şampiyonlukta pay sahibi olan Yusuf Yazıcı bu sezon beklentilerin altında kaldı. Takımdan ayrılması gündemde olan milli futbolcunun, Galatasaray'ın yolunu tutacağı öne sürüldü.

YUSUF YAZICI'NIN MENAJERİ GALATASARAY'LA TEMASA GEÇTİ
Lig Radyo'nun haberine göre Yusuf Yazıcı'nın menajeri, geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile temasa geçti ve Sarı-Kırmızılılardan olumlu geri dönüş aldı. Yusuf Yazıcı'nın da kendisini ilk kez A Milli Takım'a çağıran teknik direktör Fatih Terim'le çalışmayı çok istediği belirtildi.

SATIN ALMA ÖNCELİĞİ TRABZONSPOR'DA
Galatasaray'ın 6 aylığına kiralamayı düşündüğü Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesinde Lille ile Trabzonspor arasında özel bir madde bulunuyor. Kontrata göre oyuncunun Türkiye'deki satın alma önceliği Trabzonspor'da.

Etiketler lille yusuf yazıcı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Memur ve emekliler dikkat: 2022 memur ve emekli zammı için geri sayım
Memur ve emeklinin zammı belli oldu
Milli Muharip Uçağın ilk parçası üretildi
Türkiye'de BioNTech aşısında 3. doz uygulaması başlıyor! İşte öncelikli gruplar
İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs haritası kızardı! İşte ilçe ilçe son durum
Uzmanlar uyardı; Sinovac aşısı olanlar dikkat:!
Erdoğan'ın tartışılan yürüyüşünün sebebi açıklandı
10 yaşındaki kız çocuğunu borç yüzünden sattılar
Game of Thrones'un yıldızından sevişme sahnesi itirafı
CHP'den Bakan Soylu'ya: ''Senin dizin Narcos''