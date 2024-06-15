Borussia Dortmund Nuri Şahin'e emanet

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, teknik direktörlük görevine 3 yıllığına Nuri Şahin’in getirildiğini açıkladı.

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. Sarı-siyahlılar, Alman çalıştırıcı Edin Terzic’ten boşalan teknik direktörlük görevine yardımcı antrenör olarak kulüpte görev yapan Nuri Şahin’i getirdi. Dortmund ekibinin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, anlaşmanın 3 yıllık olduğu duyuruldu. Yeni görevinin kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getiren Nuri Şahin de mümkün olan en yüksek başarıyı elde edebilmek için çalışacaklarını ifade etti.

Profesyonel futbolculuk kariyerinde de Dortmund forması giyen eski milli futbolcu Nuri Şahin, sarı-siyahlı formayla çıktığı 274 maçta 26 gol kaydetmişti. Genç teknik adam ayrıca Real Madrid, Liverpool ve Werder Bremen gibi kulüplerin de formasını giymiş, kariyerini Antalyaspor’da noktalamıştı.

35 yaşındaki Nuri Şahin, futbolu bıraktıktan sonra da Antalyaspor’da önce Futbol Şube Sorumlusu olup ardından da Teknik Direktörlük görevini üstlenmişti.

Genç hoca, geçtiğimiz sezonun devre arasında Antalyaspor’daki görevinden ayrılarak Borussia Dortmund’da yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.

İHA