BtcTurk Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçında verilen penaltı kararı tartışma yarattı

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Hakem Mete Kalkavan'ın verdiği penaltı kararı çok konuşuldu.

Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Victor Moses topa yükselmek istedi. İki BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcunun arasında sıyrılan Victor Moses, topa vurdu ve sonra kaleci ile çarpıştı.

Maçın orta hakemi Mete Kalkavan, VAR Hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'nun yarısı sonrası kenara geldi ve pozisyonu izledi. Mete Kalkavan pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcular, uzun süre Mete Kalkavan'a itiraz etti.

