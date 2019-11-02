Bülent Korkmaz'dan istifa cevabı

Süper Lig'in 10. haftasında oynanılan ve Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona eren karşılaşma sonrasında Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz yayıncı kuruluşa konuştu.

Korkmaz, "Bambaşka iki yarı oynadık. İlk yarı hiç düşünmediğim bir oyun. Çok kolay gol yedik. İkinci yarıda istediğimiz iç saha oyunu vardı. Her türlü riski aldık, gol pozisyonları yakaladık, gol attık. Pozisyona girip atamıyoruz bazen" dedi.

Tecrübeli teknik adam, 2. yarıdaki oynadıkları oyuna dair yaptığı konuşmada, "İkinci yarı istediğimiz oyunu oynadık. Artık yapacağımız başka bir şey yok. Bundan sonraki maçlarda konsantrasyon olarak hem ilk yarıyı hem ikinci yarıyı aynı oynamak gerekir" yorumunu yaptı.

İSTİFA CEVABI

Akdeniz ekibinin hocası, istifa ile ilgili sorulan soruya ise, "Başkan ne derse ben onu yaparım. Çünkü, bu tip durumlarda ayakta kalan, çalışan, dik duran biriyim. Her zamanki gibi o mücadelemizi göstermemiz lazım" cevabını verdi.

