Bursaspor'da genel kurul ertelendi

Bursaspor Kulübü Olağan Genel Kurulu, ilk oturumda yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 26-27 Mayıs'a ertelendi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki ilk oturuma 5 bin 618 üyeden sadece 72'si katıldı. Başkan adayları olan mevcut başkan Ali Ay, Lemi Keskin, Hüseyin Akdemir ve Ahmet Bozdemir de ilk oturuma katılım sağladı.

Genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 26-27 Mayıs'a ertelendi.

Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç, kararın ardından yaptığı açıklamada, "İlk oturum maalesef olmadı. Tarihte de bir kez olmuştu. 72 arkadaşımız buraya gelerek imzalarını attı. Dolayısıyla bu kongreyi maalesef gerçekleştiremiyoruz. İnşallah 26 Mayıs'ta saat 21.30'da çoğunluk aranmaksızın gerçekleştireceğiz. Yapılacak olan kongre Bursaspor camiasına hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Yeşil-beyazlılarda genel kurul 26 Mayıs Cumartesi günü saat 21.30'da ve 27 Mayıs Pazar günü 12.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Genel kurulda ilk gün konuşmalar, ikinci gün ise seçimler gerçekleştirilecek.