CANLI İZLE | Fenerbahçe - Beşiktaş maçı canlı izle |FB BJK derbi izle

Süper Lig'in 16. haftası Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine sahne olacak. Geçen hafta lider Sivasspor'a mağlup olan Fenerbahçe zirve ile arasındaki puan farkını kapatmak istiyor. 15. haftada evinde Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilen Beşiktaş Kadıköy'den puan ya da puanlarla dönmenin peşinde. İki takımın taraftarları da bu maçı şifresiz izlemek için canlı yayın arayışı içinde. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Bu dev derbiyi beIN Sports'tan canlı izleyebilirsiniz. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı canlı anlatımı için haberimizdeki linke bakabilirsiniz.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Zanka, Dirar, Ozan, Emre, Gustavo, Kruse, Deniz, Muriç

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Diaby, Ljajic, Caner, Burak

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER CAN SIKIYOR

Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisi öncesinde eksikler can sıkıyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar derbide forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra, geçen hafta Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kart gören Garry Rodrigues de derbide takımını yalnız bırakacak.

SOL BEK VE KANAT SIKINTISI

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında sol bek ve kanatlarda oynayan as oyuncularından yoksun çıkacak.

Sezon başından bu yana sakatlıklarla boğuşan Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda sol bekte büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, bu bölgeyi sağ bek Nabil Dirar ile kapatmaya çalışıyor.

Fenerbahçe'de sol bek probleminin yanı sıra derbi öncesinde kanatlarda da eksikler dikkati çekiyor. Sakatlığı bulunan ve son maçlarda takımını yalnız bırakan Victor Moses'a, kırmızı kart cezalısı Garry Rodrigues'in de eklenmesi teknik direktör Ersun Yanal'ın canını sıkıyor.

3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Kaptan Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muric, Beşiktaş karşısında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ MERAK EDİLİYOR

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın, sakat ve cezalı futbolcuların yokluğunda Beşiktaş karşısına nasıl bir 11 ile çıkacağı merak konusu.

Tecrübeli teknik adamın, savunmanın ortasında Serdar Aziz'in yanında Zanka ve Jailson alternatifleri bulunuyor.

Fenerbahçe'de merak edilen bir diğer pozisyon ise orta sahanın kanat bölgeleri olarak dikkati çekiyor.

Orta sahada Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan'ın forma giymesine kesin gözüyle bakılırken, diğer 2 forma için birçok ismin oynama şansı bulunuyor. Deneyimli çalıştırıcının bu pozisyonda Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Tolgay Arslan, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk ve savunmada oynatılmaması halinde Jailson gibi alternatifleri mevcut.

KADIKÖY GÜVEN VERİYOR

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 2005 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmedi.

Rakibini Kadıköy'de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te aldı.

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilmedi.

Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 17 resmi maçtan biri hükmen olmak üzere 10'unu kazanırken, 7'sinden de beraberlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

BURAK YILMAZ ÇIKIŞ PEŞİNDE

Beşiktaş'ın derbideki en önemli oyuncularından biri olacak Burak Yılmaz ise son 2 haftadaki suskunluğunu derbi maçıyla sonlandırmaya çalışacak. Sakatlığı nedeniyle ligin ilk maçlarını kaçıran Burak, görev aldığı 10 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor filelerini penaltılarla havalandıran Burak, İttifak Holding Konyaspor maçında bir, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında ise iki gol kaydetti. Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın gol attığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve bir beraberlikle 10 puan elde etti. Siyah-beyazlı takımın 34 yaşındaki oyuncusu, ligde peş peşe oynanan Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor maçlarında gol atma başarısı gösteremedi.

REKABETTE 350. RANDEVU

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 126 kez karşı karşıya geldi.

Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 46, Beşiktaş 39 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 41 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 141 golüne, siyah-beyazlılar 140 golle yanıt verdi.

SON MAÇ BERABERE BİTTİ

Fenerbahçe ile Beşiktaş, rekabetteki son maçta eşitliği bozamadı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona erdi. Siyah-beyazlılar adına goller Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz (2) kaydederken, sarı-lacivertlilerde goller Miha Zajc, Sadık Çiftpınar ve Hasan Ali Kaldırım'dan geldi.

SON 24 MAÇTA 4 MAÇ KAZANDI

Beşiktaş, yarın konuk olacağı Fenerbahçe karşısında son maçlarda kazanmakta zorlanıyor.

Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı son 24 derbiden sadece 4'ünü galibiyetle tamamlayabildi. Fenerbahçe bu dönemde 11 kez kazandı. Söz konusu periyotta iki takım arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

KART RAPORU

İki takım arasında oynanan son 17 resmi maçta hakemler 19 kez kırmızı kartına başvurdu. Siyah-beyazlı oyuncular bu dönemde 12 kez kırmızı kart görürken, Fenerbahçeliler 7 defa aynı durumla karşılaştı.

ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU'NA NASIL GİDİLİR?